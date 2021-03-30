Купить земельный участок под ИЖС в Калининграде

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приходят по рекомендации, потому что:
Мы заблаговременно оговариваем сроки выполнения
и соблюдаем все договоренности.
Цены на участки:
1. Наличие конкретного адреса и возможность постоянной регистрации
2. Гарантированное право на строительство
3. Обязательства со стороны государства в обеспечении жителей социальной инфраструктурой
4. Оплата коммунальных услуг происходит по государственным тарифам
Вы оставляете заявку, на интересующий вас участок.
С вами свяжется наш специалист, уточнит все детали и подготовит для вас предложение по земельному участку.
Выезд на участок, оформление документов.
Подход к каждому клиенту индивидуален. Если Вы находитесь в другом городе, за рубежом или Вам неудобно выезжать на объект, мы с радостью проведём онлайн показ участка. Вы сможете задавать все интересующие вас вопросы нашему специалисту и получить соответствующую консультацию.
Абсолютно бесплатная
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