Купить земельный участок под ИЖС в Калининграде

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Купить земельный участок в Калининграде
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Работаем «под ключ»
Мы заблаговременно оговариваем сроки выполнения и соблюдаем все договоренности.
Каталог земельных участков
Мы заблаговременно оговариваем все сроки сделки
и соблюдаем все договоренности!
пос. Матросово

Калининградская область. пос. Матросово, ул. Изумрудная, собственность, для строительства жилых домов, по 10 сот, свет, дорога, введутся работы по газификации, цена от 500 т.р в наличии есть 7 участков!

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видео пос. Матросово
Матросово
Матросово
Матросово
Матросово
Матросово
пос. Куликово

Калининградская обл-ть, Зеленоградский район, пос. Куликово Собственность, ИЖС. Электричество, дороги, развитая инфраструктура! Газ перспектива! Участки от 8-12 соток от 500 тыс рублей.

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Куликово
Куликово
Куликово
Куликово
Куликово
видео пос. Куликово
пос. Заозерье

Калининградская область. пос. Заозерье. Собственность, ижд. Электричество, газ! Участки от 400 тысрублей, до 1,2 млн. В наличии 8 участков

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пос. Заозерье
пос. Солнечное

Калининградская область, Гурьевский район , пос. Солнечное Участки: Собственность ижд, Электричество, газ ! Хорошие подъездные пути, остановка , развитая инфраструктура! 120 т.р. Сотка

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Солнечное
Видео Солнечное
Видео участки Солнечное
пос.Петрово (свободное)

Калининградская область. Пос.Петрово (свободное). Собственность ижд, свет, газ перспектива, остановка! Участки от 9-12 соток! От 650 тыс до 850 тыс.

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Видео Петрово
пос. Кузнецкое

Калининградская область. пос. Кузнецкое. Транспортная доступность Рядом лесной массив. Электричество, газ, Школа, остановка. 750 тыс рублей!

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пос. Кузнецкое
пос. Кузнецкое
пос. Кузнецкое
пос. Кузнецкое
виде пос. Кузнецкое
пос. Луговое

Калининградская область. посёлок. Луговое Участки : собственность, от 8-12 соток . 60 т.р за сотку Инфраструктура, Электричество, газ!

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Видео пос. Луговое
пос. Синявино (Янтарный)

Калининградская обл, Зеленоградский район, пос. Синявино (Янтарный) Участки от 9-11. соток, собственность, для строительства жилых домов! До озера Синявенское 500 метров! До моря 1,2 км! Стоимость 65 тыс.р сотка!!!

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пос. Синявино
пос. Поддубное

Калининградская, обл-ть Гурьевский район, пос. Поддубное. Собственность, ижд . Развитая инфраструктура Электричество, газ (перспектива) Вблизи Московский район, "голубые озера". Участки от 250 тыс.р. В наличии 12 участков.

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пос. Поддубное
пос. Холмогоровка

Калининградская область. Пос. Холмогоровка. Транспортная доступность (хорошая дорога, ж/д станция) Все коммуникации (газ, вода, свет) Школа и детский сад

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пос. Рыбное

Калининградская обл-ть, Гурьевский рай-он, пос. Рыбное. Участки в собственности, ижд. Электричество , газ. Подъездные пути! От 300 до 650 т.р. Осталось 7 участков

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Услуги, которые мы предоставляем

Мы заблаговременно оговариваем сроки выполнения
и соблюдаем все договоренности.

Подготовка документов
Подготовка документов
Подготовим пакет документов, и полное юридическое сопровождение сделки.
Получение разрешения на строительство
Получение разрешения на строительство
Оформим разрешение (уведомление) о начале строительства.
Подключение коммуникаций
Подключение коммуникаций
Согласуем подключение газа и электросети

Цены на участки:

Калининградская область
от 200 000 руб.
  • Подбор участка
  • Показ участка (онлайн)
  • Подготовка и сбор документов
  • Юридическиое сопровождение сделки
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У побережья
от 500 000 руб.
  • Подбор участка
  • Показ участка (онлайн)
  • Подготовка и сбор документов
  • Юридическое сопровождение сделки
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город Калининград
от 900 000 руб.
  • Подбор участка
  • Показ участка (онлайн)
  • Подготовка и сбор документов
  • Юридическое сопровождение сделки
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Купить земельный участок под ИЖС в Калининграде

Все земельные участки Калининграда и Калининградской области имеют различные назначение использования (категории), такие, как: ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНП, ОП, ОД, П.
Для строительства жилого строения, для круглогодичного проживания необходимо выбирать категории ИЖС, ЛПХ.
Участки ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) - могут находиться, только на землях входящих в состав населённых пунктов. На участках, категории ИЖС, допустимо строение дома не выше трех этажей, высотой не более 12 метров от нуля до конька.
ЛПХ (личное подсобное хозяйство) - может как входить в состав населённых пунктов также и не входить. Тем не менее земли под ЛПХ входящие в состав населённых пунктов также допускают, строительство дома для круглогодичного проживания, высотой до трех этажей, и возможностью регистрации.


Плюсы ИЖС:

1. Наличие конкретного адреса и возможность постоянной регистрации
2. Гарантированное право на строительство
3. Обязательства со стороны государства в обеспечении жителей социальной инфраструктурой
4. Оплата коммунальных услуг происходит по государственным тарифам

Земельный участок по доступной цене

Все земельные участки, которыми мы располагаем, имеют свидетельства о праве собственности, выписки ЕГРН, в которых чётко указана их принадлежность к землям населённых пунктов, назначение, а также статус земельного участка. Обращаем ваше внимание, что земли СНТ, имеют сильные отличия от земель категории ИЖС и ЛПХ.


Как построена ваша работа?

Составление заявки:

Вы оставляете заявку, на интересующий вас участок.

Мы вам перезвоним:

С вами свяжется наш специалист, уточнит все детали и подготовит для вас предложение по земельному участку.

Осмотр участка:

Выезд на участок, оформление документов.

Как я могу удаленно посмотреть участок земли?

Подход к каждому клиенту индивидуален. Если Вы находитесь в другом городе, за рубежом или Вам неудобно выезжать на объект, мы с радостью проведём онлайн показ участка. Вы сможете задавать все интересующие вас вопросы нашему специалисту и получить соответствующую консультацию.

Подбор участка оплачивается отдельно, или эта услуга бесплатная???

Абсолютно бесплатная

Отзывы наших клиентов

Максим Михалков
Максим Михалков
Доброе утро! Благодарю Вас за теплый прием и оперативный показ земельных участок в вашей прикрасной Калининградской области! Сами мы приехали из Тулы на ПМЖ, сделка состоялась, рекомендуем Вас как специалистов и юристов хороших!)
Иван Петренко
Иван Петренко
Добрый день, отдельное спасибо за онлайн показ так как я нахожусь в другом городе, все понятно и прозрачно, цены адекватные, и самое главно легко в оформлении для юр лица!)
Маргарита
Маргарита
Спасибо вам большое за участок возле море!!!! Мы семьей мечтали о домике неподалеку от города!!! Участки нам показывали по всему побережью, на любой кошелек, цены так же адекватные и на услуги, хотя нам все бесплатно оформить помогли!
Анастасия
Анастасия
Купили земельный участок в Калининградской области и ни о чем не пожалели! Вы супер, спасибо вам за участок хороший и все было под ключ!!!
г. Калининград, ул. Комсомольская 12,
этаж 2, офис: Дубрава
Тел.: +7 (906) 236-45-05
E-mail: zemligrad39@yandex.ru
пн–вс: 09:00–21:00
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