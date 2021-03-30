Купить земельный участок под ИЖС в Калининграде

Все земельные участки Калининграда и Калининградской области имеют различные назначение использования (категории), такие, как: ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНП, ОП, ОД, П.Для строительства жилого строения, для круглогодичного проживания необходимо выбирать категории ИЖС, ЛПХ.Участки ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) - могут находиться, только на землях входящих в состав населённых пунктов. На участках, категории ИЖС, допустимо строение дома не выше трех этажей, высотой не более 12 метров от нуля до конька.ЛПХ (личное подсобное хозяйство) - может как входить в состав населённых пунктов также и не входить. Тем не менее земли под ЛПХ входящие в состав населённых пунктов также допускают, строительство дома для круглогодичного проживания, высотой до трех этажей, и возможностью регистрации.Плюсы ИЖС:

1. Наличие конкретного адреса и возможность постоянной регистрации

2. Гарантированное право на строительство

3. Обязательства со стороны государства в обеспечении жителей социальной инфраструктурой

4. Оплата коммунальных услуг происходит по государственным тарифам



Земельный участок по доступной цене

Все земельные участки, которыми мы располагаем, имеют свидетельства о праве собственности, выписки ЕГРН, в которых чётко указана их принадлежность к землям населённых пунктов, назначение, а также статус земельного участка. Обращаем ваше внимание, что земли СНТ, имеют сильные отличия от земель категории ИЖС и ЛПХ.